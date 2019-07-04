Инвестиции в реконструкцию перрона аэропорта Вильнюса составят 17,3 млн евро

По словам представителя компании Тадаса Василяускаса, стоимость сооружения только одного перрона составляет 12 млн евро - цена не изменилась и остаётся такой же, как было объявлено ранее.
"Мы смотрели на этот проект более комплексно. Сооружение только одного северного перрона - 13 млн евро, как и было объявлено ранее, но для реализации изменений на северном перроне необходимо оптимизировать существующий перрон, соединить его с новой пристройкой, которую мы планируем. Просто наряду с этим (строительство перрона - BNS) имеются ещё кое-какие дополнительные работы", - сказал Т.Василяускас BNS.
Как сообщает компания Lietuvos oro uostai, осенью планируется объявить конкурс на подрядные работы, а строительство должно начаться во втором квартале 2020-го и завершиться в конце 2021-го.
По утверждению компании, проект по стоимости 19 млн евро приравнивается к реконструкции взлётно-посадочной полосы в 2017 г. После этого будет создано 5 дополнительных мест для самолётов.
Программа реконструкции Вильнюсского аэропорта включает в себя реконструкцию северной платформы, участков для разбега самолётов, оборудование нового VIP-терминала с конференц-центром, строительство терминала отправления, изменение схемы движения перед аэропортом и организацию новых коммерческих площадей.
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