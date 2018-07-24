Invalda INVL учредила фонд для инвестиций в молдавский банк

Через информационную систему Вильнюсской фондовой биржи компания сообщила, что ее дочернее предприятие INVL Asset Management учредило предназначенный для информированных инвесторов субфонд рисков капитала INVL Special Opportunities Fund, который косвенно инвестирует в акции молдавского банка.

Фонд начал действовать во вторник, когда Банк Литвы (Центробанк) утвердил его учредительные документы. Планируется, что размер фонда составит 4,5 млн евро. Минимальная сумма инвестиции в фонд составит 200 тыс. евро, а максимальная – 500 тыс. евро.

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Новый фонд планирует приобрести до 50% акций учрежденной для приобретения Moldova-Agroindbank литовской компании MD Partners, а контроль над MD Partners сохранит Invalda INVL.

В конце июня международный консорциум, в который входят Европейский банк реконструкции и развития, Invalda INVL и украинская Horizon Capital, подписал предварительное соглашение с Государственным имущественным агентством Молдавии об участии консорциума в аукционе приобретения 41,09% акций Moldova-Agroindbank. Консорциум, действующий через британскую компанию HEIM Partners, обязался представить предложение о приобретении акций банка минимум за 23 млн евро.

Контролируемой Invalda INVL компании MD Partners принадлежат 37,5% акций HEIM Partners, ЕБРР – также 37,5%, а Horizon Capital – 25%.

Активы Moldova-Agroindbank в конце 2017 года составляли 1,078 млрд евро, а собственный капитал – 180 млн евро.