Через информационную систему Вильнюсской фондовой биржи компания сообщила, что ее дочернее предприятие INVL Asset Management учредило предназначенный для информированных инвесторов субфонд рисков капитала INVL Special Opportunities Fund, который косвенно инвестирует в акции молдавского банка.
Фонд начал действовать во вторник, когда Банк Литвы (Центробанк) утвердил его учредительные документы. Планируется, что размер фонда составит 4,5 млн евро. Минимальная сумма инвестиции в фонд составит 200 тыс. евро, а максимальная – 500 тыс. евро.
Новый фонд планирует приобрести до 50% акций учрежденной для приобретения Moldova-Agroindbank литовской компании MD Partners, а контроль над MD Partners сохранит Invalda INVL.
В конце июня международный консорциум, в который входят Европейский банк реконструкции и развития, Invalda INVL и украинская Horizon Capital, подписал предварительное соглашение с Государственным имущественным агентством Молдавии об участии консорциума в аукционе приобретения 41,09% акций Moldova-Agroindbank. Консорциум, действующий через британскую компанию HEIM Partners, обязался представить предложение о приобретении акций банка минимум за 23 млн евро.
Контролируемой Invalda INVL компании MD Partners принадлежат 37,5% акций HEIM Partners, ЕБРР – также 37,5%, а Horizon Capital – 25%.
Активы Moldova-Agroindbank в конце 2017 года составляли 1,078 млрд евро, а собственный капитал – 180 млн евро.
Вице-министр энергетики Литвы: при синхронизации сетей вероятность блэкаута низка (3)
При синхронизации электросетей Балтийских стран с...
С литовского рынка отзывают еще один лекарственный препарат
23 июля Государственная служба контроля за лекарствами...
Invalda INVL учредила фонд для инвестиций в молдавский банк
Одна из крупнейших групп управления капиталом в...
Из-за жары цена на электроэнергию в странах продолжала расти Балтии (3)
По причине теплой и засушливой погоды в Балтийских...
Глава Telia: цены для литовцев уже не главное (7)
Всего несколько недель назад компанию Telia возглавил...
TOP новостей
Мэр Клайпеды собрал подписи членов горсовета за начало импичмента Титову (94)
Мэр литовской Клайпеды Витаутас Грубляускас во...
"Язык, которого нет": кто, где и с кем говорит в Литве "по-просту" (22)
На литовско-белорусской границе есть литовская деревня...
С литовского рынка отзывают еще один лекарственный препарат
23 июля Государственная служба контроля за лекарствами...
Консерваторы: литовского языка в школах нацменьшинств Литвы должно быть больше Реакция ИАПЛ: Не нужно силой делать то, чего не нужно (110)
Школы национальных меньшинств Литвы должны бы больше...
С завтрашнего дня ваш телефон может не работать (3)
С завтрашнего дня некоторые телефоны в Литве и за...