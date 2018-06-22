Invalda INVL и ЕБРР приобретут акции молдавского банка на 23 млн евро

Invalda INVL через информсистему Вильнюсской биржи Nasdaq объявила, что в пятницу Invalda INVL, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и украинский распорядитель частного капитала Horizon Capital подписали предварительное соглашение с Государственным агентством недвижимости Молдовы об участии в приобретении 41,09% акций Moldova-Agroindbank.
Консорциум через учреждённое в Великобритании предприятие HEIM Partners взял на себя обязательство представить предложение о покупке акций банка Молдовы.
Указывается, что минимальная цена пакета 41,09% акций молдавского банка превышает 450 млн молдавских лей (по текущему обменному курсу - 23 млн евро).
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