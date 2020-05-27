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Предприятие услуг по управлению кредитами Intrum расширяется в Литве - в этом году оно намерено трудоустроить в стране еще 70 человек, сообщило агентство по привлечению зарубежных инвестиций Investuok Lietuvoje.
Annie Spratt / Unsplash
Annie Spratt / Unsplash

На предприятиях Intrum в Литве - Intrum Lithuania и Intrum Global Business Services (IGBS) – сейчас занято почти 500 человек.

По словам главы IGBS Сюзанны Алленберг, центр бизнес-услуг компании в Литве содействовал совершенствованию бизнес-процессов на всем предприятии, а расширение позволит продолжить улучшение этих процессов.

В компании планируется трудоустроить еще 70 специалистов по аналитике данных, администрированию и финансовому контролю.

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Сейчас Intrum действует на 24 рынках Европы, в ней занято более 10 тыс. специалистов.

В Вильнюсе компания была учреждена в 2014 году как центр бизнес-услуг Lindorff. В 2017 году предприятие Lindorff объединилось с Intrum Justitia и стало Intrum.

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