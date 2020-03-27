"Сегодня мы подписали договор, в котором утвердили заказ на 1 млн таких масок-респираторов для литовских медиков", – написал министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига на своей странице в социальной сети "Фейсбук".
По его словам, такое количество респираторов компания произведет в течение нескольких месяцев, а решение по адаптации этих масок к потребностям компания нашла в особо короткие сроки.
"Их эффективность особо велика. Настолько, что такую эффективность не могут обеспечить большинство респираторов, предлагаемых на рынке. Это позволит защитить наших медиков", – написал министр.
Гендиректор Intersurgical Сигитас Жвирблис на минувшей неделе сообща BNS, что заказы на некоторые изделия компании в связи со вспышкой коронавируса выросли "в разы".
Компания около 99% своей продукции, производимой на предприятии в Пабраде, экспортирует за границу, но С. Жвирблис сказал, что Intersurgical могла бы удовлетворить потребности литовских больниц и медиков.
Intersurgical также производит комплектующие детали для некоторого больничного оборудования.
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