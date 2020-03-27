aA
Литовский производитель медицинских товаров Intersurgical произведет один миллион масок-респираторов для медиков.
Gamykla
© DELFI / Šarūnas Mažeika

"Сегодня мы подписали договор, в котором утвердили заказ на 1 млн таких масок-респираторов для литовских медиков", – написал министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига на своей странице в социальной сети "Фейсбук".

По его словам, такое количество респираторов компания произведет в течение нескольких месяцев, а решение по адаптации этих масок к потребностям компания нашла в особо короткие сроки.

Статьи по теме:
Не каждая маска защищает от вирусов  (4)
Памятка о мерах по борьбе с коронавирусом в Литве: что нужно знать?  (5)

"Их эффективность особо велика. Настолько, что такую эффективность не могут обеспечить большинство респираторов, предлагаемых на рынке. Это позволит защитить наших медиков", – написал министр.

Гендиректор Intersurgical Сигитас Жвирблис на минувшей неделе сообща BNS, что заказы на некоторые изделия компании в связи со вспышкой коронавируса выросли "в разы".

Компания около 99% своей продукции, производимой на предприятии в Пабраде, экспортирует за границу, но С. Жвирблис сказал, что Intersurgical могла бы удовлетворить потребности литовских больниц и медиков.

Intersurgical также производит комплектующие детали для некоторого больничного оборудования.

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

В литовские парки выехала конная полиция (3)

В столичных парках, скверах, на пляжах уже патрулирует...

TOP новостей

В Литве подтвердили еще 13 случаев коронавируса  всего 358 (26)

По данным Национального центра общественного...

Президент Литвы обещает поддержку дислоцированному батальону НАТО в связи с коронавирусом (191)

В пятницу президент Литвы Гитанас Науседа пообещал,...

Создана модель распространения коронавируса в Литве: когда будет пик (85)

Каждый день ужесточаются меры по предотвращению...

Предупреждение жителям Литвы перед выходными: полиция максимально мобилизуется (109)

В пятницу глава Минздрава Литвы Аурелиюс Верига...

Клайпедские медики отрицают, что 94-летний пациент скончался от коронавируса

Медики из Клайпеды отрицают, что смерть одного из...

|Maža didelių žinių kaina