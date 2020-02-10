Инспекторы остановят лифты в многоэтажках Вильнюса: 420 лифта нуждаются в ремонте или замене

Директор компании Baltijos liftai, которая в Вильнюсе присматривает за 1213 лифтами, Мантас Ромашка сказал, что все эти лифты находятся в старых многоквартирных домах. Большая их часть находится в Каролинишкес, Виршулишкес и Жормунай.

"В прошлом году инспекторы уполномоченных учреждений остановили 25 лифтов, а в этом планируют остановить 31. Такое решение было принято после ежегодной оценки технического состояния лифтов, в результате которой выяснили, что некоторые лифты представляют опасность для здоровья и жизни жителей, их имущества или могут стать причиной аварии", – сказал Ромашка.

Основные причины, по которым в этом году планируют остановить работу лифтов – износ электронной системы управления лифтами, повреждения реле и контактов, трещины в изоляции кабеля, износ изоляции системы управления кабиной ограниченная скорость лифта, ржавчина на нижней части лифта и т.д.

По данным компании Mano būstas, сейчас в Вильнюсе в критическом состоянии находятся 116 лифтов. В столичных многоквартирных домах в ремонте или замене нуждаются около 420 лифтов. Средний возраст лифтов в столичных блочных домах - 43 года, а самому старому находящемуся в эксплуатации лифту – 53 года.