Иностранные туристы в Литве в 2019 году потратили на 2,5% больше – 1,3 млрд евро

Больше всего иностранцев, прибывших с ночевкой, было из Беларуси (424 тыс.), Латвии (357 тыс.), России (273 тыс.), Польши (248 тыс.) и Германии (243 тыс.).
В 2019 году иностранный путешественник с ночёвкой в среднем потратил в Литве 340 евро – на 1% больше, чем в 2018 году. В прошлом году больше всего тратили туристы из Ирландии, Португалии, Соединенного Королевства и США, которые останавливались в Литве более чем с четырьмя ночёвками и потратили более 400 евро. Самыми экономными были латыши, тратившие за поездку до 222 евро.
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