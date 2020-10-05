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С началом рассмотрения инициативы некоторых правящих о введении так называемой тринадцатой пенсии в 200 евро, инициаторы заявляют, что нынешняя экономическая ситуация в Литве позволяет это сделать.
Инициаторы: экономическое положение позволяет выплачивать 13-ую пенсию
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"Экономическая ситуация позволяет помочь тем, кому это требуется, тем, кто всю жизнь работал, платил налоги", – заявила на пресс-конференции в Сейме в понедельник староста фракции Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей Ванда Кравчонок.

Сейм приступил к рассмотрению соответствующих поправок на минувшей неделе. Далее это предложение будет рассмотрено 10 ноября. Был запрошен вывод правительства.

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Инициаторы подсчитали, что для этого потребуется 120-180 млн евро, которые можно получить путем обложения налогами имущества банков.

Премьер Саулюс Сквернялис и лидер правящих "аграриев" Рамунас Карбаускис выступают за тринадцатую пенсию. Премьер считает, что источники финансирования следует искать после выборов. Между тем, оппозиционный социал-демократ Альгирдас Сисас отмечает, что бюджет Фонда соцстрахования по причине коронакризиса уже сейчас является дефицитным.

Тринадцатую пенсию предлагается выплачивать ежегодно с декабря следующего года. Ее могли бы получать 600 тыс. человек.

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