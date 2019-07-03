Соглашение о сотрудничестве по инициативе GovTech Lab было подписано в среду. По словам министра экономики и инноваций Виргиниюса Синкявичюса, это относительно новая инициатива, запущенная в 2016 г. в Сингапуре.
"Сегодня она пришла и в Литву. Я бы сказал, что ранее просто не было такой инициативы, возможно, не было и такой необходимости, такого сильного сообщества стартаповцев. Сегодня мы наблюдаем огромный рост в сообществе стартапов", - заявил В.Синкявичюс журналистам в среду после подписания договора.
Бюджет проекта, по его словам, невелик - около 100 000 евро.
"Приход инноваций в Литву и их создание в Литве особенно важно. Мы стремимся создать эффективно действующий стартап, экосистему инноваций, и страна может войти в число лидеров европейской энергетической системы и всего государственного сектора", - сказал Дарюс Майкштенас, генеральный директор Lietuvos energija.
Целью GovTech Lab является содействие использованию новейших технологий в государственном секторе для обеспечения лучшего обслуживания населения и принятия наилучших решений.
Соглашение в среду, кроме В.Синкявичюса и Д.Майкштенаса, подписали также член правления Банка Литвы Марюс Юргилас, директор государственного учреждения Keliauk Lietuvoje Далюс Морквенас и директор по международным связям и программам публичного учреждения Kaunas 2022 Ана Чижаускене.
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