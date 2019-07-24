Информация актуальная для пользователей газовых баллонов: какие действия запрещены

Согласно информации, служба рассматривает возможность подключения этих многоквартирных домов к сетям централизованной подачи газа или пересмотреть сеть электроэнергии и установить в таких домах электрические плиты.
Служба обратилась в мэрии с просьбой до 30 сентября 2019 года предоставить данные о находящихся на их территории многоквартирных домов, в которых используют газовые баллоны для приготовления пищи. Обобщенную информацию служба представит Energijos skirstymo operatorius, ЗАО Intergas и операторам сжиженного газа. До 31 января 2020 г. эти компании должны представить данные о технических возможностях в конкретных местах.
Жители должны знать, что в соответствии с планом на 2019-2022 гг, подписанным министром энергетики ЛР, предусмотрено:
• с 1 февраля 2020 г. до 31 марта 2020 г. должны принять конкретные решения по каждому многоквартирному дому, в котором для приготовления пищи используют газовые баллоны.
• администрация мэрий и владельцы многоквартирного дома с учетом технических возможностей должны принять решение - подключать дом к центральной системе подачи газа или перейти на использование электричества.
Неправильно используемые газовые баллоны представляют опасность для жизни и здоровья людей. С 1 января 2020 г. в Литве заполнять баллоны газом и продавать баллоны можно будет только в том случае, если на них будет специальное приспособление, обеспечивающее безопасность (не дающее повысить давление до небезопасного уровня).
Кроме того, с 1 ноября 2018 года сократился срок плановой проверки баллонов на безопасность с 10 до 5 лет, если с момента производства таких баллонов прошло 40 лет, баллоны подлежат утилизации.
Правила безопасного использования газовых баллонов в быту:
• продавец газа должен перечислить покупателю правила безопасной транспортировки и подключения баллона, дать ему памятку и прокладку, которую необходимо менять каждый раз, когда подключают баллон.
• строго запрещается заполнять баллоны на АЗС.
• запрещается устанавливать газовые баллоны в подвалах и других помещениях, где входная дверь расположена ниже уровня земли.
• при утечке газа ощущается специфический запах, поскольку в газ специально добавляют химическое вещество с резким запахом.
• если вы почувствовали запах газа в помещении, сразу же закройте баллон, отключите плиту, проветривайте помещение, не зажигайте огонь, не курите, nне включайте свет и электроприборы: в случае утечки газа даже небольшая искра может привести к взрыву!
• если запах газа все равно остался, вызывайте аварийную службу.
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