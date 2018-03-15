В четверг Департамент статистики Литвы сообщил данные о зарплатах работников за октябрь 2017 года.

Официальная статистика показывает, что меньше минимума в Литве или минимум (в прошлом году 380 евро "на бумаге") получали 31 795 жителей. "На руки" они получали примерно по 346 евро или меньше.

В месяц 401–450 евро "на бумаге" или 361–395 евро "на руки" получали 74 136 жителей Литвы.

451–500 евро "на бумаге" или 396–430 евро "на руки" получали 83 658 жителей.

501–600 евро "на бумаге" или 430–498 евро "на руки" получали 125 421 жителей.

601–700 евро "на бумаге" или 498–567 евро "на руки" получали 101 892 жителей.

701–800 евро "на бумаге" или 567–635 евро "на руки" получали 94 207 жителей.

801–900 евро "на бумаге" или 636–704 евро "на руки" получали 78 241 жителей.

901–1000 евро "на бумаге" или 704–772 евро "на руки" получали 67 698 жителей.

1001–1300 евро "на бумаге" или 773–988 евро "на руки" получали 123 192 жителей.

1301–1600 евро "на бумаге" или 989–1216 евро "на руки" получали 59 661 жителей.

1601–2000 евро "на бумаге" или 1217–1520 евро "на руки" получали 34 943 жителей.

2001–3000 евро "на бумаге" или 1521–2280 евро "на руки" получали 27 268 жителей.

3001 eurą ir daugiau „ant popieriaus“ arba daugiau nei 2281 eurą „į rankas“ uždirbo 11 373 gyventojai.

По данным Департамента статистики, в октябре 2017 года минималку получали 3,3% работников, больше минимума, но меньше 400 евро – 6%, 401–450 евро – 7,6%, 451–600 евро – 21,5%, 601–800 евро – 20,2%, 801–1000 евро – 15%, 1001–1300 евро – 12,7%, 1301–1600 евро – 6,1%, o 1601 евро и больше – 7,6% жителей страны.