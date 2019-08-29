Инфографика. Как отличаются зарплаты в Литве, Латвии, Эстонии и Польше

Жители Литвы "на руки" получают больше, чем латыши, но меньше, чем эстонцы и поляки. С учетом покупательной способности отрыв от Латвии растет, а от Эстонии и Польши сокращается.
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Согласно данным "Евростат" за 2018 год, средние доходы не состоящих в браке и не имеющих детей жителей Литвы составляли 722 евро "на руки" в месяц, в Латвии – 709, в Эстонии – 1141, в Польше – 793 евро.

Иными словами, средние номинальные доходы жителей Литвы были на 2% больше, чем у латышей, но на 10% меньше, чем у поляков и на 58% меньше, чем у эстонцев.

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Однако данные "Евростат" даны не только в евро, но и в виде стандарта покупательной способности, который показывает, чего стоят эти суммы на самом деле.

По этому показателю страны смотрятся так: Эстония (1424), Польша (1381), Литва (1098), Латвия (961). Однако разница между ними меняется.

С учетом покупательной способности средняя зарплата "на руки" в Литве почти на 13% больше, чем в Литве, но 26% меньше, чем в Польше и на 30% меньше, чем в Эстонии.

Пока еще нет данных о сравнении доходов в странах Балтии и Польше за 2019 год.

Департамент статистики Литвы отметил, что во средняя зарплата "на бумаге" увеличилась на 7,9%, до 1289 евро.

В Эстонии за это время зарплата увеличилась на 7,4%, до 1419 евро.

Центральное статистическое бюро Латвии сообщило, что зарплаты в первом квартале 2019 года увеличились на 7,8%, до 1036 евро.

В Польше, согласно новейшей статистике, зарплаты в частном секторе в июне увеличились на 7,4%, до 5182,43 злотых или 1181 евро.

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