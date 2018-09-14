Агентство поощрения иностранных инвестиций Investuok Lietuvoje сообщила, что компания создаст в Каунасе центр исследований и развития, где будут работать 50 специалистов.

Гендиректор и создатель Tonbo Imaging Арвинд Лакшмикумар заявил, что Литва избрана в качестве рынка, наиболее подходящего для развития и распространения технологических продуктов.

"Литвы была очевидным выбором, имея в виду репутацию страны как центра оптических исследований и технологий, способных местных специалистов и динамично развивающейся экономики", - отметил он в пресс-релизе.

Министр экономики Виргиниюс Синкявичюс отмечает, что проекты прямых иностранных инвестиций в лазерную промышленность страны являются редким явлением.

Инженерные центры Tonbo Imaging действуют в США, Сингапуре и Индии.