Агентство поощрения иностранных инвестиций Investuok Lietuvoje сообщила, что компания создаст в Каунасе центр исследований и развития, где будут работать 50 специалистов.
Гендиректор и создатель Tonbo Imaging Арвинд Лакшмикумар заявил, что Литва избрана в качестве рынка, наиболее подходящего для развития и распространения технологических продуктов.
"Литвы была очевидным выбором, имея в виду репутацию страны как центра оптических исследований и технологий, способных местных специалистов и динамично развивающейся экономики", - отметил он в пресс-релизе.
Министр экономики Виргиниюс Синкявичюс отмечает, что проекты прямых иностранных инвестиций в лазерную промышленность страны являются редким явлением.
Инженерные центры Tonbo Imaging действуют в США, Сингапуре и Индии.
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