Между тем мэр Рокишкского района Антанас Вагонис сказал, что обратился в Департамент госбезопасности Литвы.

"Я делал запрос в ДГБ, чтобы проверили компании. Нет никакой информации, свидетельствующей, что эти компании могут представлять какую-то опасность или могут быть ненастоящими – такой информации я не получил", – сказал он DELFI.

О том, что индийские компании SVP Global Ventures и Elegant Industries планируют инвестировать в Рокишкисе почти 200 млн. евро, сообщалось в конце сентября 2018 года.

Президент Индийской торговой палаты Алина Адомайтите тогда сказала агентству BNS, что ее представители последние 2 года исследовали европейский рынок и решили остановиться на Литве.

Сейчас Адомайтите сказала DELFI, что индийцы свои планы не меняют.

"Сейчас рассматривают варианты участков под строительство двух фабрик, поскольку нужно не меньше 50 га. Участок в Рокишкской мэрии - один из вариантов, но у него нет статуса Свободной экономической зоны (СОЗ), соответственно, нет и льгот", – заметила Адомайтите.

Как известно, компании, которые находятся на территории СОЗ и инвестируют больше 1 млн. евро на 10 лет освобождаются от налога на прибыль. Потом еще 6 лет они платят лишь половину этого налога – 7,5%.

Эти компании не платят также налог на недвижимость, местами в Литве есть налог на недвижимость, но не больше 0,3–3%. В случае с этими компаниями налогами не облагаются и дивиденды (тариф 15%).

Адомайтите сказала, что весной 2019 года парламент должен рассмотреть проект, который предоставит пакет льгот для крупных инвесторов не только на территории СОЗ.

"По нашим данным, альтернативные варианты участка на данный момент могут предложить еще 8 мэрий. Инвесторы оценят все бизнес-окружение: от законов до общин и тогда примут решение по конкретному месту", – сказала она.

Уже сообщалось, что SVP Global Ventures намерена инвестировать в текстильную фабрику 97 млн. евро и трудоустроить 1500 работников.

Elegant Industries в фабрику жестяных упаковок намерена инвестировать 95 млн. евро и создать 200 рабочих мест.

Об этих компаниях в интернете есть немного информации. Поэтому появились сомнения - можно ли вообще им доверять. По этой причине мэр Вагонис обратился как в ДГБ, так и в другие ведомства.

"Я сделал запрос в Минэкономики, спросил, можем ли мы продолжать переговоры. Ответили, что этом вопросом занимается "Инвестируй в Литве". Приехала представитель региона Бируте, которая сказала, что эти компании задавали ей те же вопросы, что и мне.

Есть ли в Рокишкисе такие мощности, такое количество воды и т.д.

Они сказали, да. Они просто проверяют, все ли здесь в порядке. Сейчас жду ответы из "Инвестируй в Литве", подходит ли этот регион для инвестиций. Они ждут наш ответ. Сейчас мяч у нас в руках, мы хотим дать ответ. Они связывались, спрашивали, когда мы можем сдать землю в аренду, чтобы они получили разрешение на проектирование", – сказал DELFI мэр Рокишкского района.

Представитель "Инвестируй в Литве" Олег Волков сказал, что с индийскими инвесторами завязали контакт.

"Сейчас анализируют участки, которые отвечают требованиям", – сказал он.

Ранее сообщалось, что оба завода планируют построить до 2020 года.