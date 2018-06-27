В июне показатель потребительского доверия в городе и на селе и в июне отличался на 3 проц. пункта: в городе он составил минус 4, а на селе был минус 7. За месяц потребительское доверие в городе снизилось на 1 проц. пункт, а на селе - на 2 проц. пункта.