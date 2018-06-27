В июне этого года, по сравнению с маем, индекс потребительского доверия в Литве снизился на 2 проц. пункта и составил минус пять процентов, сообщил Департамент статистики.
© Augustas Didžgalvis

В июне показатель потребительского доверия в городе и на селе и в июне отличался на 3 проц. пункта: в городе он составил минус 4, а на селе был минус 7. За месяц потребительское доверие в городе снизилось на 1 проц. пункт, а на селе - на 2 проц. пункта.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Бизнес

Прибыль банков Литвы в первом квартале выросла до 83,8 млн евро (2)

Действующие в Литве коммерческие банки и филиалы...

Индекс потребительского доверия в Литве в июне снизился на 2 пункта (1)

В июне этого года, по сравнению с маем, индекс...

Klaipėda port

Литва и Беларусь: похолодание в политике экономику не подморозило (19)

Каждый десятый белорус, по данным литовского...

Внезапное сокращение помощи ЕС приближает Литву к ловушке среднего дохода (19)

Внезапное сокращение фондов Политики смычки...

Сейм Литвы приступит к рассмотрению договора о вступлении в ОЭСР (3)

В среду литовский парламент приступит к рассмотрению...

TOP новостей

Золотой век усадеб сельского туризма в Литве завершился (26)

Отпуск и отдых человеку нужны как воздух. Каждый...

Klaipėda port

Литва и Беларусь: похолодание в политике экономику не подморозило (19)

Каждый десятый белорус, по данным литовского...

KET pažeidėjus fiksuoja troleibusai KET pažeidėjus fiksuoja troleibusai KET pažeidėjus fiksuoja troleibusai

Нарушителей ПДД фиксируют и городские троллейбусы (2)

Вильнюсская мэрия с полицией и компанией "Вильнюсский...

Настоятеля, который в пьяном виде служил заупокойную мессу, перевели в провинцию (1)

Настоятеля столичного храма им. Блаженного Юргиса...

Юго-восточной Литве - план по сокращению отставания на 60 млн евро (2)

В среду министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас...