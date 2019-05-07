Инцидент в Вильнюсском аэропорту: автобус столкнулся с лайнером

Сообщается, что инцидент был зафиксирован в 12.20 ч. Во время инцидента в лайнер врезался автобус компании BGS.
"Пока ведется расследование, однако похоже,что это более серьезный инцидент, чем простое столкновение, последствием которого бывают простые царапины. Похоже, самолету придется остаться здесь", - сказал Зелянис.
По его словам, поврежден частный самолет. Специалист отметил, что самолет стоял на одной из стоянок и взлетать не собирался.
"Сейчас ведется расследование", – сказал Зелянис.
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