Инцидент в Вильнюсском аэропорту: автобус столкнулся с лайнером

7 мая в Вильнюсском аэропорту был зафиксирован инцидент – маршрутный автобус столкнулся с авиалайнером и повредил его. Глава отдела стратегической коммуникации Литовских аэропортов Марюс Зелянис сказал, что пассажиров в автобусе не было, во время инцидента никто не пострадал.
Avarija Vilniaus oro uoste
© DELFI

Сообщается, что инцидент был зафиксирован в 12.20 ч. Во время инцидента в лайнер врезался автобус компании BGS.

"Пока ведется расследование, однако похоже,что это более серьезный инцидент, чем простое столкновение, последствием которого бывают простые царапины. Похоже, самолету придется остаться здесь", - сказал Зелянис.

По его словам, поврежден частный самолет. Специалист отметил, что самолет стоял на одной из стоянок и взлетать не собирался.

"Сейчас ведется расследование", – сказал Зелянис.

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