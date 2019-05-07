Инцидент в Вильнюсском аэропорту: автобус столкнулся с лайнером

Сообщается, что инцидент был зафиксирован в 12.20 ч. Во время инцидента в лайнер врезался автобус компании BGS.

"Пока ведется расследование, однако похоже,что это более серьезный инцидент, чем простое столкновение, последствием которого бывают простые царапины. Похоже, самолету придется остаться здесь", - сказал Зелянис.

По его словам, поврежден частный самолет. Специалист отметил, что самолет стоял на одной из стоянок и взлетать не собирался.

"Сейчас ведется расследование", – сказал Зелянис.