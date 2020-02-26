Во время инцидента вылилось гидравлическое масло. Большая часть масла забрызгала набережную, другая вылилась в акваторию.

В воде установили боны, благодаря этому загрязнения были локализованы. На месте происшествия работают сотрудники Службы капитана порта, Клайпедского контейнерного терминала, последствия загрязнения были ликвидированы.

Об этом сообщили инспекторам по охране природы.