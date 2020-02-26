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25 февраля, в 21.55 ч. диспетчерам Клайпедского порта сообщили, что в морском порту около 128 набережной обнаружен разрыв гидравлической трубы, сказано в сообщении.
Во время инцидента вылилось гидравлическое масло. Большая часть масла забрызгала набережную, другая вылилась в акваторию.
В воде установили боны, благодаря этому загрязнения были локализованы. На месте происшествия работают сотрудники Службы капитана порта, Клайпедского контейнерного терминала, последствия загрязнения были ликвидированы.
Об этом сообщили инспекторам по охране природы.
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