Компания Achema 11 декабря, в 10.55 ч., по техническим причинам остановила одно производственное оборудование: один из 9 агрегатов для производства азотной кислоты (УКЛ).
„Lapės uodega“ Achemoje
© Skaitytojų nuotr.

"В тот момент в воздухе появился оранжевый дым, так называемый "лисий хвост", это значит, что во время остановки в оборудовании образовалось некоторое количество веществ. Процесс был непродолжительным, длился 1-1,5 минуты, а дым ветер унес в сторону противоположную той, где находится Йонава", – указала в сообщении Achema.

"Мы будем устанавливать, какое количество загрязнений попало в воздух, начато расследование", – сказала BNS представитель Департамента охраны окружающей среды Ева Крикштопайтите.

„Lapės uodega“ Achemoje
„Lapės uodega“ Achemoje
© Skaitytojų nuotr.

По сведениям читателя портала, который прислала фотографии, работникам велели закрыть окна и не выходить на улицу.

Портал Jonavos žinios пишет, что на станции никаких изменений качества воздуха пока не зафиксировано.

"Жители Йонавы позвонили в редакцию jonavoszinios.lt и сообщили, что в 10.30 ч., в Йонаве слышался звук взрыва, который, по их мнению, раздался со стороны завода Achema. По неподтвержденным данным, в компании лопнула труба нитрозного газа.

По словам специалистов в сфере охраны окружающей среды, которые ехали в сторону Укмерге, ядовитый газ, включая оксиды азота над землей стелются за Пагелажяй и около Лаймишкяй в Укмергском районе", – сообщает jonavoszinios.lt

Аварийная остановка оборудования на Achema фиксировалась и в конце ноября, когда были проблемы с поставками электроэнергии.

Бизнес

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„Lapės uodega“ Achemoje „Lapės uodega“ Achemoje

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Компания Achema 11 декабря, в 10.55 ч., по техническим...