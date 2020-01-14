"Я только знаю, что на часть имущества наложен арест", – сказал Т. Эйкинас BNS.
Он отказался от более подробных комментариев и предложил обратиться к представителям по коммуникации компании.
Представитель Клайпедской окружной прокуратуры Игне Ротаутайте-Пукене сказала BNS, что не может ничего комментировать. Прокуратура обещает сообщить больше информации в пятницу на пресс-конференции.
Первым о частичном аресте имущества Grigeo Klaipeda сообщил деловой портал vz.lt.
Глава и крупнейший акционер группы Grigeo сказал порталу, что не может сказать, как арест скажется на работе предприятия.
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