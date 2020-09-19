"Имущественный банк перенял комплекс в 2019 году у ГКП Вильнюсского округа и включил его в список продаваемых объектов. Полученные от продажи средства пойдут на строительство комиссариата на ул. Сетино", - сказал пресс-секретарь ИБ Томас Багдонас.
Аукцион начнется 26 октября. Конюшни находятся в Павильнисском региональном парке. Площадь комплекса - 6000 кв. м. На территории на ул. Бельмонто, 34Б есть ипподром, два административных здания, конюшни, несколько складов и другие постройки. Победитель аукциона сможет взять 3,3 га государственной земли в аренду на 47 лет.
Это первый аукцион по продаже данного имущества, он будет длиться до 29 октября.
Сообщалось, что на ул. Сетино построят комиссариат, в котором разместятся 6 ведомств: 5 и 6 комиссариаты полиции, Управление дорожной полиции, Служба дорожной полиции Литвы, Управление бухгалтерского учета и Служба иммунитета.
В здании будет создано 560 рабочих мест. Строительство потребует 10 млн. евро.
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