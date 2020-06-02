По словам представителя банка, этот вертолет может заинтересовать погранслужбы других стран Европы.

"Мы понимаем, что круг потенциальных покупателей ограничен – вертолет может заинтересовать пограничников других стран, а также лиц и компании, связанные с авиацией, поэтому мы и информируем о таком объекте такие службы", – сказала представитель Имущественного банка Гуода Гураускайте.

Двухдвигательный восьмиместный вертолет был произведен в 2006 г. в Германии – он находится в технически исправном состоянии. В нем есть специальное оборудование для посадки на воду и для тушения пожаров.

Решением правительства от этого вертолета решили отказаться, чтобы обновить парк вертолетов СОГГ. Был приобретен E-135, который больше подходит для поисково-спасательных работ.

Независимые эксперты оценили EC-145 в 2,76 млн. евро. Регистрация участников аукциона состоится на сайте evarzytines.lt 13-15 июля, начало аукциона - 20 июля. В аукционе могут принять физические и юридические лица, которые заплатят регистрационный взнос и внесут гарантийный залог в размере 100 000 евро.