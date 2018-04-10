Только в марте через Бутинге было перевалено 683,9 тыс. тонн нефти – на 18,5% больше, чем в марте прошлого года (577,1 тыс. тонн) и на 30,8% меньше, чем в феврале этого года (988,3 тыс. тонн), сообщили BNS в Клайпедском порту.

В 2017 году терминал погрузил в общей сложности 9,8 млн. тонн нефти - на 5,4% больше, чем в 2016 году (9,3 млн. тонн).

Через Бутингский терминал Orlen Lietuva с середины 2006 года импортирует нефть только для своих нужд.