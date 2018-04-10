В первом квартале этого года контролируемый компанией по переработке и транспортировке нефти Orlen Lietuva нефтетерминал в Бутинге отгрузил 2,42 млн тонн нефти - на 10,4% (228,5 тыс. тонн) больше, чем за тот же период 2017 года (2,192 млн тонн), сообщил Клайпедский порт.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Только в марте через Бутинге было перевалено 683,9 тыс. тонн нефти – на 18,5% больше, чем в марте прошлого года (577,1 тыс. тонн) и на 30,8% меньше, чем в феврале этого года (988,3 тыс. тонн), сообщили BNS в Клайпедском порту.

В 2017 году терминал погрузил в общей сложности 9,8 млн. тонн нефти - на 5,4% больше, чем в 2016 году (9,3 млн. тонн).

Через Бутингский терминал Orlen Lietuva с середины 2006 года импортирует нефть только для своих нужд.

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