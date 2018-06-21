Только в мае на терминале перевалили 797,4 тыс тонн нефти - на 0,7% больше, чем год назад (791,5 тыс тонн) и почти вдвое больше, чем в нынешнем апреле (398,8 тыс тонн), сообщил BNS Клайпедский морской порт.

За 2017 год терминал всего перевалил 9,8 млн тонн нефти - на 5,4% больше, чем в 2016-м (9,3 млн тонн).

Orlen Lietuva через Бутингский терминал с середины 2006 года импортирует нефть только для собственных нужд.