Управляемый компанией Orlen Lietuva Бутингский нефтетерминал за 5 месяцев года перевалил 3,616 млн тонн нефти - на 1,1% (39,7 тыс тонн) больше, чем в январе-мае прошлого года, когда было перевалено 3,577 млн тонн.
Būtingės naftos terminalas
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Только в мае на терминале перевалили 797,4 тыс тонн нефти - на 0,7% больше, чем год назад (791,5 тыс тонн) и почти вдвое больше, чем в нынешнем апреле (398,8 тыс тонн), сообщил BNS Клайпедский морской порт.

За 2017 год терминал всего перевалил 9,8 млн тонн нефти - на 5,4% больше, чем в 2016-м (9,3 млн тонн).

Orlen Lietuva через Бутингский терминал с середины 2006 года импортирует нефть только для собственных нужд.

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