"Пятый год деятельности терминала был переломным и для потребителей, и для всей индустрии. Во-первых, на терминале было проведено больше перевалочных операций, чем за предыдущие четыре года вместе взятые, кроме того, привлечены два пользователя терминала из Эстонии (Eesti Energia и Elenger – BNS)", – сказал для пресс-релиза директор службы Клайпедского терминала СПГ компании Klaipedos nafta Арунас Молис.

Только в ноябре импортировано 2,7 тераватт-часа газа – на 20% больше, чем потреблено во всей Литве. За месяц приняты три крупных и четыре небольших судна-газовоза, которые доставили почти 450 тыс. кубометров СПГ. Большая часть газа (92%) поступила из Норвегии.

В декабре намечается принять 2 крупных и 5 небольших газовозов, которые доставят около 328 тыс. кубометров СПГ, будет регазифицировано около 2,2 тераватт-часа газа.

На терминале на период с октября этого года до конца сентября следующего года заказано в общей сложности около 19,2 тераватт-часов регазификационных мощностей, что соответствует примерно 20 крупным газовозам. В прошедшем газовом году было регазифицировано 14 тераватт-часов газа.

Терминалом СПГ пользуются пять компаний: крупнейший импортер СПГ – йонавский производитель удобрений Achema, компания электро- и газоснабжения Ignitis группы Ignitis grupe, компания Imlitex, входящая в группу по торговле сырьем Imlitex Holdings, эстонский концерн Eesti Energia и эстонская газовая компания Elenger (Eesti Gaas).