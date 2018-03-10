В передаче КК2 на ЛНК иностранцы из третьих стран рассказали, какие зарплаты они получают в Литве и в каких условиях живут.

Журналисты KK2, посетившие места, где живут иностранцы, отмечают, что в небольших комнатах живут по 5 и больше человек. Но не все жалуются на условия жизни.

"Да, было хуже, особенно когда работал на севере. Мы там жили как аборигены, а здесь – нормальные кровати, постельное белье. У меня нет никаких претензий", – сказал Сергей Капитко.

Он работает водителем большегрузных машин в одной литовской компании. Его зарплата - 1000 евро в месяц, хотя, как сказано в репортаже, литовцам платят в два раза больше.

"Нам платят не за километры, а за сутки. Но у нас в компании ты должен отработать не меньше 68 дней", – сказал он.

Однако, по словам Капитко, в Украине было бы еще хуже: "Средняя зарплата 3000–4000 гривен в месяц, т.е. 120–130 евро. Это еще ничего. Хочу рассказать о матери. При В.Януковиче она получала пенсию всего 1600 гривен. Это 60 евро".

Другой украинец Иван Ярмаленко содержит целую семью – жену, двух дочерей и внучку. Заработанные в Литве деньги он посылает в Украину.

"В Украине очень тяжело. Все, что я зарабатываю, везу дочерям и внукам", – сказал он KK2.

В Литве об был обманут. Ему до сих пор не заплатили за полгода.

"Меня не обманули, меня просто "кинули". За 7 месяцев мне заплатили всего 1000 евро, а должны были 7000 евро. Я пришел и сказал им [работодателям], чтобы отдали мои деньги, но они бросили мне 1000 евро, вот все и тянется", – сказал он.

Ярмаленко признал, что эти 6000 евро для него – большой убыток: "Это очень большие деньги. Хороший хозяин своей собаке деревянную будку делает, чтобы ей было тепло, а я 7 месяцев в железной буде провел. Они переводили мне деньги на счет, но по столько, чтобы я мог выжить.

Я был в Инспекции по труду, они мне ответили, что у них нет доказательств, поскольку прошло много времени. Я пойду в профсоюз, буду бороться, чтобы мне отдали деньги".

Работающий в Литве водителем Валентин из Беларуси, из Бобруйска, сказал, что его зарплата на родине была 140 евро в месяц, ее хватало лишь на аренду и оплату коммунальных услуг.

"Если я не буду получать зарплату, не буду работать, мы не сможем прокормиться. А если не буду голодать, не будет денег на квартиру. Тогда суд заберет квартиру, мы останемся без дома", – сказал он.

Иностранцы в Литве чаще всего работают на стройках или водителями большегрузных машин. Граждане Литвы требуют за такую работу 1000 евро, а иностранцы уверяют, что работают за 400–500 евро.

"Литовцам платят одну сумму, мне – другую. Я получал намного меньше, чем литовцы", – сказал Валентин.

Литовские работодатели очень довольны работой иностранцев, поскольку они не жалуются, нет законов, защищающих права украинцев, белорусов, сказано в репортаже.

"Не грустно, а горько, что нас не считают за людей. Если ты из другой страны, значит, никому не пожалуешься и ничего не докажешь", – сказал Валентин.

DELFI сообщал, что в январе 2018 года в Литву приехали 3307 человек – это самое большое количество за последние несколько лет.

В их числе 69% - возвращающиеся литовцы, 31% – иностранцы, таковы данные Департамента Статистики.