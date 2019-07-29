В выходные был доставлен небольшой груз российской компании "Новатэк" из порта Высоцк. Его доставил газовоз Coral Fungia, который обычно доставляет около 10 тыс. кубометров СПГ.

Руководитель отдела Imlitex по торговле природным газом Доминикас Крижявичюс в пятницу сообщил BNS, что газ приобретен по причине привлекательной цены.

"По сути решает цена. Это единственный аспект", – сказал Д. Крыжявичюс.

Первый груз СПГ компания поставила напрямую через терминал в начале июня. Газовоз Arctic Princess тогда привез примерно 142 тыс. кубометров СПГ из норвежского порта Мелкоя, где находится завода СПГ концерна Equinor.

По словам представителя Imlitex, компания пока не резервировала мощности регазификации кроме как для уже упомянутых двух судов (0,964 тераватт-часа и 0,063 тераватт-часа). Сейчас идут переговоры с поставщиками.

"Мы в процессе переговоров с поставщиком, по сути сейчас идет речь о четвертом квартале, конце третьего. Возможно, что и в этом, и в следующем году будут суда (...). У нас точно нет обязательств перед конкретными поставщиками", – сказал Д. Рыжявичюс.

Он добавил, что в реализации газа Imlitex работает и с конечными клиентами, и с теми, кто фигурирует на оптовом рынке.

Терминалом в Клайпеде также пользуются дочернее предприятие Lietuvos energijos tiekimas группы Lietuvos energija и производитель удобрений Achema.