Эту информацию подтвердил BNS глава отдела торговли природным газом Imlitex Доминикас Крижявичюс.
"Это будет крупное судно, поставщика я не очень могу назвать, но объемом в почти 1 тераватт-час", – сказал он в понедельник.
Первый груз СПГ для этой компании был доставлен через Клайпеду в начале июня. Газовоз Arctic Princess тогда привез примерно 142 тыс. кубометров СПГ из норвежского порта Мелкоя, где находится завода СПГ концерна Equinor. В конце июля прибыл и небольшой груз российского "Новатэка" из Высоцка (10 тыс. кубометров СПГ). Заказанные Imlitex мощности регазификации составляли соответственно 0,964 и 0,063 тераватт-часов.
Терминалом в этом газовом году также пользуются дочернее предприятие Ignitis (раньше Lietuvos energijos tiekimas) группы Ignitis grupe (ранее Lietuvos energija), производитель удобрений Achema, эстонский госэнергоконцерн Eesti Energia.
Первый груз для Eesti Energia должен прибыть через Клайпедский терминал в конце сентября, то есть еще в этом газовом году, сообщил оператор терминала - компания Klaipedos nafta. Сама Eesti Energia сообщила BNS, что это будет небольшой груз "Новатэка".
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