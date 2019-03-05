"Мы намерены открыть 20 новых магазинов в течение ближайших лет, у нас есть планы в этом году реновировать почти 30 магазинов, продолжить капиталовложения в обновление магазинов", - сказал журналистам во вторник гендиректор Palink Герардас Рогас.
Сколько намечается инвестировать в новые магазины и обновление старых, он не раскрыл.
По словам Г. Рогаса, все новые изменения будут происходить в Литве, расширяться на новые страны пока не планируется.
"Наша стратегия - сконцентрироваться здесь, в Литве", - сказал Г. Рогас.
Iki действует в Литве с 1991 года, в ноябре прошлого года у сети было 233 магазинов.
Строительство около ТЦ Panoramа: появится здание в 9 раз больше имеющегося (1)
Акционер компании Teltonika намерен строить на арендуемом у...
Iki за три года планирует открыть 20 новых магазинов (2)
Контролируемая немецкой компанией Rewe крупнейшая в...
В Вильнюсе торговая сеть Iki открыла центр обучения (4)
В вильнюсском микрорайоне Шешкине был открыт центр...
Snoras хочет вернуть из австрийского Meinl Bank 11 млн евро (2)
Администратор по банкротству потерпевшего крах...
Маршрут Вильнюс-Тбилиси под вопросом: прекращена продажа билетов (23)
Похоже, что Вильнюсский аэропорт , который планировал с...
TOP новостей
Грибаускайте: не хочу критиковать, выборы – оценка правящих (31)
По словам президента Литвы Дали Грибаускайте , выборы...
Дирекция автомобильных дорог подыскивает места для установки новых радаров (4)
Во вторник глава Литовской дирекции автомобильных...
Друга Путина обвинили в причастности к отмыванию многомиллионных сумм Были задействованы литовские банки (4)
На счета виолончелиста Сергея Ролдугина были...
Маршрут Вильнюс-Тбилиси под вопросом: прекращена продажа билетов (23)
Похоже, что Вильнюсский аэропорт , который планировал с...