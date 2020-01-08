Iki прекращает закупку продукции Grigeo, остальные рассматривают этот вопрос

"Очевидно, что именно сегодня бизнесу предоставлен повод не на словах, а реальным поведением продемонстрировать ответственное поведение. Iki руководствуется высшими профессиональными и этическими стандартами и ожидает того же от своих партнеров", – отметила в пресс-релизе глава по вопросам коммуникации Iki Индре Балтрушайтене.
Торговая сеть Maxima сообщила, что рассмотрит вопрос о торговле продукцией Grigeo, если подозрения подтвердятся.
"Если подозрения подтвердятся, что действия Grigeo были сознательными, мы серьезно рассмотрим вопрос дальнейшей торговли", – заявила директор департамента коммуникации и корпоративных дел торговой сети Maxima Эрнеста Дапкене.
Представитель по связям с общественностью сети супермаркетов Norfa Дарюс Ришиклис сказал BNS, что компания пока обдумывает, как поступить.
Альянс потребительских организаций Литвы призывает бойкотировать продукцию компании.
Прокуратура подозревает, что оборудование для сброса неочищенных сточных вод в Куршский залив было смонтировано намеренно. По мнению прокуровов, загрязняющиеся выбросы могли продолжаться долго.
По словам прокуроров, урон окружающей среде может составлять "десятки миллионов" евро.
Торги акциями Grigeo на бирже во вторник были приостановлены.
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