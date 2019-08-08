Iki отказывается от одноразовой пластиковой посуды и соломок для напитков

По словам представителя Iki по вопросам коммуникации Берты Чайкаускайте, в данный момент в некоторых магазинах сети еще распродаются их остатки.
"Вскоре одноразовых пластиковых изделий не будет во всех 229 магазинах Iki и Iki Express", – отметила в пресс-релизе Б. Чайкаускайте.
Она отметила, что Iki предложит покупателям более дружественные для окружающей среды альтернативы.
"Мы уже предлагаем одноразовую бумажную посуду и деревянные столовые приборы. В некоторых магазинах можно приобрести и одноразовую посуду, сделанную из сахарного тростника", – сказала она.
Крупнейшая в Балтийских странах сеть супермаркетов Maxima ранее сообщила, что не будет торговать пластиковой посудой, соломками и мешками на Куршской Косе.
Гендиректор Maxima Кристина Мейде тогда отметила, что сеть до конца года планирует сократить использование пластиковых мешков до 30%.
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