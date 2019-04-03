Руководитель по вопросам розничной торговли Ikea в Балтийских странах Йоханес Йоханесон отметил в пресс-релизе, что компания будет искать 30-40 работников в Эстонии – главу, руководителей команд, специалистов по продажам, обслуживанию клиентов и других работников.
Электронным магазином Ikea будет мобильный интернет-сайт, который предоставит возможность делать покупки, как с помощью компьютера, так и планшета или смартфона.
Место для принятия заказов и выдачи товаров займет около 6000 кв. метров, из которых 1500 кв. метров будут предназначены для экспозиционных комнат и услуг по планированию мебели, а также консультаций.
Сейчас в Балтийских странах действуют два магазина Ikea – в Вильнюсе и Риге, а также еще два пункта выдачи и заказа товаров в Литве.
В целом в мире Ikea работает в 50 странах и владеет более 420 магазинами.
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