Контролируемое группой шведского концерна Ikea предприятие по производству древесностружечных плит (ДСП и мебели Казлу-Руды Ikea Industry Lietuva инвестирует в развитие мебельного производства.
© DELFI / Paulius Garkauskas

Как сообщает предприятие, инвестиции в новый завод позволят вдвое увеличить мощности и создать 20 новых рабочих мест.

"Ikea Industry видит в Казлу-Руде большой потенциал. В плане опыта работы, компетентности работников, возможностей привлечения новых работников, доступности сырья Литва действительно конкурентоспособна", - сказала для пресс-релиза гендиректор предприятия Инга Урбонавичюте.

Строительство нового завода планируется завершить летом 2019 года. Объем инвестиций компания не называет. На действующем в Казлу-Руде с 2008 года предприятии по производству древесностружечных плит и мебели занято более 700 человек. В прошлом году предприятие произвело 1,2 млн. единиц мебели и 545 тыс. кубометров ДСП.

Единственным акционером литовского предприятия является голландская компания Ikea Industry Holding.

BNS
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