Как сообщает предприятие, инвестиции в новый завод позволят вдвое увеличить мощности и создать 20 новых рабочих мест. "Ikea Industry видит в Казлу-Руде большой потенциал. В плане опыта работы, компетентности работников, возможностей привлечения новых работников, доступности сырья Литва действительно конкурентоспособна", - сказала для пресс-релиза гендиректор предприятия Инга Урбонавичюте. Строительство нового завода планируется завершить летом 2019 года. Объем инвестиций компания не называет. На действующем в Казлу-Руде с 2008 года предприятии по производству древесностружечных плит и мебели занято более 700 человек. В прошлом году предприятие произвело 1,2 млн. единиц мебели и 545 тыс. кубометров ДСП. Единственным акционером литовского предприятия является голландская компания Ikea Industry Holding.

