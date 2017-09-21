Как сообщает предприятие, инвестиции в новый завод позволят вдвое увеличить мощности и создать 20 новых рабочих мест.
"Ikea Industry видит в Казлу-Руде большой потенциал. В плане опыта работы, компетентности работников, возможностей привлечения новых работников, доступности сырья Литва действительно конкурентоспособна", - сказала для пресс-релиза гендиректор предприятия Инга Урбонавичюте.
Строительство нового завода планируется завершить летом 2019 года. Объем инвестиций компания не называет. На действующем в Казлу-Руде с 2008 года предприятии по производству древесностружечных плит и мебели занято более 700 человек. В прошлом году предприятие произвело 1,2 млн. единиц мебели и 545 тыс. кубометров ДСП.
Единственным акционером литовского предприятия является голландская компания Ikea Industry Holding.
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