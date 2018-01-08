Представитель фирмы Кристина Мажейките сказала Delfi, что магазины будут в каждой прибалтийской стране. "Мы открыли магазин в Вильнюсе в 2013 году, в Риге магазин распахнет двери в конце лета этого года", — поведала Мажейките Delfi.

После этого предприятие намерено расшириться и на эстонский рынок. Но, по словам представителя, пока о сроках говорить рано.