Группе Ikea сейчас принадлежит в Литве один из самых больших портфелей леса, однако это всего 0,7% литовских лесов.

В Литве в 2017 году было 250 000 владельцев леса, им принадлежали 883 000 га леса. Еще 1,1 млн. га государственных лесов управляет Государственное лесничество – оно является самым крупным управляющим лесом в Литве. По Конституции, государственные леса в Литве не могут приватизировать.