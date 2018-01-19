Шведская группа Ikea за последние 12 месяцев на 50% увеличила число принадлежащих ей лесов, до 15 000 га, сейчас в Литве по количеству частного леса она разделяет 1–2 место с компанией Eurofbrest, которая до сих пор в Литве инвестировала в леса больше всех, пишет Verslo žinios.
IKEA
© Vida Press

Группе Ikea сейчас принадлежит в Литве один из самых больших портфелей леса, однако это всего 0,7% литовских лесов.

В Литве в 2017 году было 250 000 владельцев леса, им принадлежали 883 000 га леса. Еще 1,1 млн. га государственных лесов управляет Государственное лесничество – оно является самым крупным управляющим лесом в Литве. По Конституции, государственные леса в Литве не могут приватизировать.

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