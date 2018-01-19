Группе Ikea сейчас принадлежит в Литве один из самых больших портфелей леса, однако это всего 0,7% литовских лесов.
В Литве в 2017 году было 250 000 владельцев леса, им принадлежали 883 000 га леса. Еще 1,1 млн. га государственных лесов управляет Государственное лесничество – оно является самым крупным управляющим лесом в Литве. По Конституции, государственные леса в Литве не могут приватизировать.
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