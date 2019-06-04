Шведская компания IKEA призывает жителей больше времени проводить на природе и поэтому оборудовала глэмпинг – гламурный палаточный городок, в котором можно снять место для ночлега. За ночь в двухместной палатке, оборудованной как гостиничная комната, просят 10 евро. Палатки можно бронировать через систему Airbnb, сообщает IKEA.
IKEA glampingas
© Organizatorių nuotrauka

Гламурный кемпинг объединяет понятия glamorous и camping. Это отдых на природе в комфортных условиях.

"IKEA провела опрос, который показал, что жителям Литвы в повседневности больше всего не хватает времени для себя и отдыха на природе, а также возможности отойти от работы. В парке Wake way в Немежисе мы оборудовали доступное для всех место отдыха на природе. При минимальных затратах такое место можно оборудовать даже у себя на балконе, террасе или в усадьбе. Мы хотим вдохновить жителей на поиск нетрадиционных мест отдыха на природе", – сказала представитель IKEA Кристина Мажейките.

По ее словам, это первый глэмпинг IKEA в странах Балтии. Он находится недалеко от центра города. Гостей ждут 5 разных палаток с индивидуальными террасами и общей зоной Lounge с площадкой для игр и грилем. Отдыхающие смогут пользоваться общей инфраструктурой, душевыми, туалетами и беспроводным интернетом.

"Ночлег стоит 10 евро с человека", - сказала Мажейките.

Администрация глэмпинга будет работать с 7 до 22 ч. в рабочие дни и с 9 по 22 ч. в выходные дни.

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