Гламурный кемпинг объединяет понятия glamorous и camping. Это отдых на природе в комфортных условиях.
"IKEA провела опрос, который показал, что жителям Литвы в повседневности больше всего не хватает времени для себя и отдыха на природе, а также возможности отойти от работы. В парке Wake way в Немежисе мы оборудовали доступное для всех место отдыха на природе. При минимальных затратах такое место можно оборудовать даже у себя на балконе, террасе или в усадьбе. Мы хотим вдохновить жителей на поиск нетрадиционных мест отдыха на природе", – сказала представитель IKEA Кристина Мажейките.
По ее словам, это первый глэмпинг IKEA в странах Балтии. Он находится недалеко от центра города. Гостей ждут 5 разных палаток с индивидуальными террасами и общей зоной Lounge с площадкой для игр и грилем. Отдыхающие смогут пользоваться общей инфраструктурой, душевыми, туалетами и беспроводным интернетом.
"Ночлег стоит 10 евро с человека", - сказала Мажейките.
Администрация глэмпинга будет работать с 7 до 22 ч. в рабочие дни и с 9 по 22 ч. в выходные дни.
Евростат: уровень безработицы в Литве ниже среднего в ЕС
Уровень безработицы в Литве в апреле был ниже среднего...
Мировой автопром за год удвоил инвестиции в выпуск электромобилей
Согласно исследованию Ernst & Young, автоконцерны делают...
Министр обороны Литвы: решения по технологиям Huawei будут приниматься на уровне НАТО и ЕС (2)
Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявил, что...
TOP новостей
Избранный президент Литвы надеется, что Сквернялис останется премьер-министром (2)
Избранный президент Литвы Гитанас Науседа надеется,...
Глава ДГБ: разведка не зафиксировала вмешательства РФ в выборы президента Литвы (5)
Глава Департамента госбезопасности ( ДГБ ) Литвы...
В новом доме президента Литвы работы идут полным ходом (23)
До 12 июля, когда состоится инаугурация нового...
Карта ремонта дорог в Литве на 2019 год: какие участки лучше объезжать (2)
В 2019 году в Литве осуществляют 5 важных проектов по...
Украинский политолог: Россия точно не оставит нас в покое (194)
Несмотря на различные определения происходящих на...