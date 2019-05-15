Шведский концерн Ikea начал испытание системы электронных продаж в Литве. На данном этапе зарегистрированные пользователи ikea.lt и члены программы Ikea family имеют возможность делать покупки по интернету, пишет Verslo žinios.
IKEA 75 collection

По данным представителя Ikea Йоханнесса Йоханнессона, после проведения испытаний электронный магазин откроется для всех желающих.

По словам Йоханнессона, физический магазин останется основным каналом продаж, а электронный дополнит его.

В странах Балтии действуют два магазина Ikea – в Вильнюсе и в Риге и два места заказа и получения товаров в Литве.

Больше 420 магазинов Ikea работают в более чем 50 странах мира.

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