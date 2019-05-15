По данным представителя Ikea Йоханнесса Йоханнессона, после проведения испытаний электронный магазин откроется для всех желающих.
По словам Йоханнессона, физический магазин останется основным каналом продаж, а электронный дополнит его.
В странах Балтии действуют два магазина Ikea – в Вильнюсе и в Риге и два места заказа и получения товаров в Литве.
Больше 420 магазинов Ikea работают в более чем 50 странах мира.
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