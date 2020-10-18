Ikea будет скупать подержанную мебель за границей: чего ждать в Литве

Сообщается, что компания планирует выдать купон на покупку нового товара в магазине, ценность которого может достигать 50% от цены мебели. Инициатива Buy Back совпадет с "Чернаой пятницей".

"Упрощая экологичный образ жизни и повышая доступность, Ikea надеется, что эта инициатива поможет ее клиентам противостоять чрезмерному потреблению в эту "Черную пятницу", а также в будущем", - заявила компания, имея в виду 27 ноября, когда многие розничные торговцы предлагают скидки на свои товары.

Как сообщает BBC, международная схема предусматривает, что покупатели смогут использовать полученные купоны в магазинах Ikea, их ценность будет зависеть от состояния возвращаемой мебели. Клиентам необходимо будет зарегистрировать мебель, которую они хотят вернуть, а затем будет оценена ее стоимость. По заявлению Ikea, покупателю будет возвращено 50% от цены за "как новую" мебель, без малейших царапин. 40% суммы будет возвращено за мебель "в очень хорошем состоянии" с небольшими признаками износа, а 30% - за "заметно изношенную" мебель с потертостями и царапинами.

Тогда покупатели должны вернуть мебель - полностью собранную - в ящик для возврата, где ее проверят и определят окончательная стоимость. Предложение, которое будет доступно покупателям в 27 странах, в основном охватывает такую мебель, как знаменитые книжные шкафы Billy, стулья, табуреты, письменные и обеденные столы. Ikea также объявила, что любые ее продукты, которые нельзя перепродать, будут переработаны.

Ikea также планирует создать в каждом магазине зоны, где люди смогут отдать свою старую мебель и найти отремонтированную или обновленную.

Аналогичный принцип действует в Литве

Как сообщила Delfi руководитель отдела корпоративных коммуникаций Ikea Baltics Рената Данте, Buy Back Friday - это проект магазинов Ikea, принадлежащих группе INGKA.

"Эта инициатива пока единична и будет реализована во всех странах INGKA Group, кроме США, Индии и Китая. Проект завершится 3 декабря. Литовская Ikea не входит в группу INGKA", - сообщает она.

По словам Р. Данте, в Литве можно вернуть не понравившуюся мебель, а другие покупатели могут купить ее дешевле.

"В Литве действует аналогичный принцип, когда мы даем покупателям возможность вернуть новую мебель, которая им не понравилось, не нравится. Другие покупатели могут приобрести уже собранную мебель со скидкой и тем самым подарить им вторую жизнь. Кроме того, чтобы обеспечить более длительное использование мебели Ikea, мы предлагаем покупателям, по возможности, запасные части, модернизацию мебели, например, замену изношенных деталей, старых чехлов, мебельных фасадов и т.д.", - сказала она.