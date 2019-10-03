В сентябре цена на электроэнергию в Литве, по сравнению с августом, снизилась на 1,2%, а по сравнению с сентябрем прошлого года – на 17,5%, сообщил поставщик электроэнергии и газа Ignitis (бывшая Lietuvos energijos tiekimas).
© DELFI / Andrius Ufartas

В сентябре средняя цена на электроэнергию в литовской зоне торгов биржи электроэнергии Nord Pool составила 48,79 евро за мегаватт-час. В Латвии за месяц цена на электроэнергию снизилась на 1,29% до 48,85 евро за мегаватт-час, а в Эстонии – на 0,63% до 48,77 евро за мегаватт-час.

Статьи по теме:
Elektrum Lietuva: электричество в Литве за неделю подешевело на 4%  (1)
В Сейме Литвы – идея предусмотреть больше предохранителей для белорусской электроэнергии  (30)

В минувшем месяце цена на электроэнергию в четвертой шведской зоне торгов снизилась на 5,7% и сохранялась на средней отметке в 36,7 евро за мегаватт-час. Разница в ценах не электроэнергию в Литве и в Швеции составила 12,1 евро за мегаватт-час.

"В этом году сентябрь в Литве был почти на два градуса более прохладным, чем год назад. По этой причине потребность в электроэнергии в нашей стране, по сравнению с сентябрем 2018 года, выросла на 1,5%", – отметил в пресс-релизе глава департамента бизнес-решений Ignitis Мартинас Боратинскас.

По его словам, более прохладная погода в сентябре повысила потребность в электроэнергии в Латвии на 1,4%, в Швеции – на 1%, в Эстонии – на 3,2%.

Прогнозируется, что наибольшее влияние на октябрьские цены окажут плановое снижение мощности смычек ЛЭП с Калининградской областью и Латвией.

Бизнес

Ignitis: за месяц электроэнергия в Литве подешевела на 1,2%

В сентябре цена на электроэнергию в Литве, по...

Евростат: годовой рост торговли в Литве превысил средний показатель по ЕС (1)

Годовой рост торговли в Литве в августе превысил...

Банк Литвы: использование платежных карт в прошлом году возросло почти на 20%

Литовский рынок безналичных расчетов в прошлом году...

Представлены идеи нового моста через реку Нерис в Вильнюсе (1)

Литовский союз архитекторов информирует, что...

В Вильнюсе открыто второе здание бизнес-центра Park Town

В Вильнюсе открыто второе здание бизнес-центра Park Town...

TOP новостей

Калькулятор налога на автомобиль: узнайте, сколько придется платить в следующем году (9)

Власти Литвы готовятся с 2020 года ввести новый налог на...

Президенты Литвы и Латвии разошлись во мнениях по БелАЭС, но обещали разрешить спор по морской границе (14)

Встретившиеся в Вильнюсе в четверг президенты Литвы и...

Через "Независимость" в Литве качают российский газ – возникает немало вопросов (83)

В 2014 году Литва приобрела терминал сжиженного...

Отставной генерал призывает ЕС помочь Литве: Островецкая АЭС – троянский конь России (61)

Бывший командующий Армией США в Европе Бен Ходжес 2...

С бывшего здания КГБ в Вильнюсе могут удалить некоторые фамилии (25)

После получения новых данных с фасада бывшего здания...