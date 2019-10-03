Ignitis: за месяц электроэнергия в Литве подешевела на 1,2%

В сентябре средняя цена на электроэнергию в литовской зоне торгов биржи электроэнергии Nord Pool составила 48,79 евро за мегаватт-час. В Латвии за месяц цена на электроэнергию снизилась на 1,29% до 48,85 евро за мегаватт-час, а в Эстонии – на 0,63% до 48,77 евро за мегаватт-час.
В минувшем месяце цена на электроэнергию в четвертой шведской зоне торгов снизилась на 5,7% и сохранялась на средней отметке в 36,7 евро за мегаватт-час. Разница в ценах не электроэнергию в Литве и в Швеции составила 12,1 евро за мегаватт-час.
"В этом году сентябрь в Литве был почти на два градуса более прохладным, чем год назад. По этой причине потребность в электроэнергии в нашей стране, по сравнению с сентябрем 2018 года, выросла на 1,5%", – отметил в пресс-релизе глава департамента бизнес-решений Ignitis Мартинас Боратинскас.
По его словам, более прохладная погода в сентябре повысила потребность в электроэнергии в Латвии на 1,4%, в Швеции – на 1%, в Эстонии – на 3,2%.
Прогнозируется, что наибольшее влияние на октябрьские цены окажут плановое снижение мощности смычек ЛЭП с Калининградской областью и Латвией.
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