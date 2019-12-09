Ignitis: в ноябре в Европе рос импорт СПГ

Как сообщила компания, избыток газа, доставляемого газовозами и его приобретение со скидками на французских и испанских рынках в конце осени вызвало непривычные ценовые различия между европейскими государствами: в некоторые дни ноября на рынках СПГ Франции и Испании цены на газ были ниже Голландского индекса цен TTF.
На европейских газовых биржах Голландский индекс TTF на декабрь 2019 года составлял 15,89 евро за мегаватт-час и был на 0,27 евро больше, цены, сформировавшейся в ноябре. По сравнению с декабрем 2018 года, индекс сократился на 9%.
На первое декабря европейские хранилища природного газа были заполнены почти на 94%, когда в тот же период прошлого года этот показатель составлял 81%. Эксперты прогнозируют, что в том случае, если хранилища этой зимой останутся по большей части заполненным, а рынок не переживет потрясений, то с приближением теплого периода 2020 года цены могут ощутить давление на понижение.
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