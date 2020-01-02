Ignitis приступает к поставкам газа в Финляндию

Ignitis, начавшее с 1 января функционировать через межблочный соединитель Balticconector, произвело отгрузку первых объёмов газа финским потребителям. Предприятие имеет контракты с некоторыми крупнейшими бизнес-клиентами страны.

Член правления Ignitis Гарольдас Науседаутверждает, что газ Финляндии теперь может стоить на одну пятую дешевле, чем раньше.

"Цены на газ, предлагаемые Ignitis, связаны с ценовыми индексами европейских бирж газа, а их цены определяются рыночными законами. Ignitis также предложит индивидуальные решения для поставок газа крупнейшим потребителям газа в Финляндии", - отметил Науседа.

Как сообщает Ignitis, 150-километровый трубопровод Balticconector в Балтийском море соединяет газопроводы Финляндии и стран Балтии, и либерализирует газовый рынок Финляндии. До этого газ в Финляндию поступал только из России.