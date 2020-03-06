aA
Начавший подготовку к первичному публичному предложению акций (англ. Initial public offering, IPO) госэнергохолдинг Ignitis grupe надеется мирным путём договориться с миноритарными акционерами его дочерних предприятий, делистинг акций которых планируется – они оспаривают в суде решения о снятии акций с Вильнюсской биржи Nasdaq.
Ignitis хочет мирно договориться о делистинге дочерних предприятий
© DELFI / Domantas Pipas

"В настоящее время между миноритарными акционерами Ignitis gamyba и Energijos skirstymo operatorius (ESO) и Ignitis grupe идёт процесс мирных переговоров. Пока они идут, подробно комментировать мы не можем, это конфиденциально. Однако о результатах переговоров мы обязательно сообщим", – указал BNS менеджер Ignitis grupe по связям с общественностью Артурас Кетлерюс.

Статьи по теме:
Начинается подготовка к IPO Ignitis grupe
Рабочая группа рекомендует готовиться к IPO холдинга Ignitis grupe

Один из обратившихся с иском в суд миноритарных акционеров Видмантас Мартиконис подтвердил, что Ignitis grupe пытается вести переговоры о мировом соглашении, однако раскрыть другие детали он не может, потому что подписал соглашение о конфиденциальности.

"Переговоры идут, это свидетельствует об определённом цивилизованном отношении Ignitis grupe к поиску решений проблемы. С другой стороны, Ignitis grupe пытается вести переговоры с позиции сильной стороны, так что у нас имеет место своеобразная ситуация волка и ягнёнка", – сказал BNS В. Мартиконис.

Он сказал, что продолжает стоять на позиции, что в данном случае лучше всего было бы дать независимую оценку имуществу Ignitis grupe.

О намерениях снять с листинга ESO и Ignitis gamyba было сообщено в ноябре прошлого года. Ignitis grupe тогда утверждала, что делистинг является обязательным условием IPO всей группы, а если этого не сделать, то будет потеряно несколько сотен миллионов евро стоимости всей группы.

На декабрьских собраниях акционеров ESO и Ignitis gamyba делистинг компаний был одобрен. Эти решения оспаривают в суде миноритарные акционеры предприятий, которых не устраивает цена, за которую Ignitis grupe предлагает выкупить акции. Сейчас в споре суд применил временные меры защиты – процесс делистинга и ESO, и Ignitis gamyba.

Ignitis grupe принадлежит 94,79% акций ESO и 96,82% акций Ignitis gamyba. Акции обеих компаний котируются в Официальном списке Вильнюсской биржи Nasdaq.

100% акций Ignitis grupe принадлежит государству.

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Коронавирус не распугал покупателей ярмарки Казюкаса (4)

Несмотря на то, что неделю назад в Литве был...

В социальных сетях разместили видео с экзекуцией над гимназистом: полиция ведет расследование (9)

"В гимназии (не можем указывать ее название, по закону...

В клайпедском деле о шпионаже два подозреваемых арестованы на три месяца (12)

В начатом в Клайпеде досудебном расследовании о...

Глава МИД Литвы призывает коллег по ЕС не ехать в Москву на парад в честь "Дня победы" (377)

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс...

Близкие пострадавшей в Висагинасе учительницы: надеемся, что этот несчастный случай сплотит литовское общество, а не вобьет клин (62)

Родственники учительницы литовского языка,...

|Maža didelių žinių kaina