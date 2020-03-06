Ignitis хочет мирно договориться о делистинге дочерних предприятий

"В настоящее время между миноритарными акционерами Ignitis gamyba и Energijos skirstymo operatorius (ESO) и Ignitis grupe идёт процесс мирных переговоров. Пока они идут, подробно комментировать мы не можем, это конфиденциально. Однако о результатах переговоров мы обязательно сообщим", – указал BNS менеджер Ignitis grupe по связям с общественностью Артурас Кетлерюс.

Один из обратившихся с иском в суд миноритарных акционеров Видмантас Мартиконис подтвердил, что Ignitis grupe пытается вести переговоры о мировом соглашении, однако раскрыть другие детали он не может, потому что подписал соглашение о конфиденциальности.

"Переговоры идут, это свидетельствует об определённом цивилизованном отношении Ignitis grupe к поиску решений проблемы. С другой стороны, Ignitis grupe пытается вести переговоры с позиции сильной стороны, так что у нас имеет место своеобразная ситуация волка и ягнёнка", – сказал BNS В. Мартиконис.

Он сказал, что продолжает стоять на позиции, что в данном случае лучше всего было бы дать независимую оценку имуществу Ignitis grupe.

О намерениях снять с листинга ESO и Ignitis gamyba было сообщено в ноябре прошлого года. Ignitis grupe тогда утверждала, что делистинг является обязательным условием IPO всей группы, а если этого не сделать, то будет потеряно несколько сотен миллионов евро стоимости всей группы.

На декабрьских собраниях акционеров ESO и Ignitis gamyba делистинг компаний был одобрен. Эти решения оспаривают в суде миноритарные акционеры предприятий, которых не устраивает цена, за которую Ignitis grupe предлагает выкупить акции. Сейчас в споре суд применил временные меры защиты – процесс делистинга и ESO, и Ignitis gamyba.

Ignitis grupe принадлежит 94,79% акций ESO и 96,82% акций Ignitis gamyba. Акции обеих компаний котируются в Официальном списке Вильнюсской биржи Nasdaq.

100% акций Ignitis grupe принадлежит государству.