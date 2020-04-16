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Государственная энергетическая группа Ignitis grupe взяла в банке Swedbank заём на сумму 100 млн евро на полугодичный срок.
Ignitis grupe взяла в Swedbank заём на сумму 100 млн евро
© DELFI / Domantas Pipas

Группа сообщила, что в четверг подписала договор с банком о кредитовании на сумму 100 млн евро, которые предназначаются для оборотных средств, а норма годовых и другая информация, связанная с ценой, не разглашается.

100% акций Ignitis grupe принадлежит государству.

ru.DELFI.lt
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