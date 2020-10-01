Ignitis gamyba в этом году выработала почти в 2,5 раза больше электроэнергии

Как сообщается, в стране за восемь месяцев выработано в общей сложности 3275 гигаватт-часов электричества, поэтому объем выработки компанией составил 41,2% всего выработанного объема.

Только электростанция Lietuvos elektrine в этом году выработала более половины всего электричества, выработанного тепловыми электростанциями страны - за восемь месяцев электростанция дала 721,9 гигаватт-часа, а только ее 9-й блок - 704,9 гигаватт-часа (в 140 раз больше, чем в прошлом году).

Круонисская гидроаккумулирующая электростанция (КГЭС) выработала на треть больше электроэнергии (462,7 гигаватт-часа), Каунасская гидроэлектростанция - на 17% меньше (165,6 гигаватт-часа).

Lietuvos elektrine и КГЭС предоставляют предприятию Litgrid услуги вторичного и третичного резерва, а также обеспечивают услугу работы в изолированном режиме.