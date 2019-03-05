Сегодня уже ряд компаний всего мира планируют развивать проект Hyperloop, однако этот проект еще до конца не разработан. Эта система позволяет развить скорость до 1200 км/ч и перевозить пассажиров и грузы. Идею представил американский венчурный предприниматель Илон Маск в 2013 году.

В 2017 году, когда представители Hyperloop-one гостили в Литве, они сказали, что скорость была бы впечатляющей: из Вильнюса в Таллин можно было бы добраться за 35 минут. Поездки по Литве отнимали бы еще меньше времени, например, в Клайпеду можно было бы доехать за 20 минут. Продолжительность других поездок: Вильнюс/Каунас–Рига (17 минут), Вильнюс/Каунас–Варшава (25 минут), Таллин-Берлин (90 минут) и т.д.

После 2017 года об этой идее в Литве подзабыли. Однако DELFI осуществляет проект "Идеи для Литвы", в рамках которого было предложено использовать технологию Hyperloop для сообщения между Вильнюсом и Каунасом. DELFI решил узнать, насколько реальна эта идея, возможно ли осуществить этот проект.

Доцент кафедры логистики и управления транспортом Факультета транспортной инженерии Вильнюсского технического университета им. Гедиминаса Андрюс Яржемскис сказал DELFI, что технология Hyperloop - новая мечта в сфере технологий. "Какой была бы смета... даже не хочу пытаться называть количество нулей. Из Вильнюса в Каунас можно и на вертолетах летать – все возможно", – сказал собеседник.

По его словам, идея Hyperloop будет утопической еще на протяжении 20-30 лет из-за технологий и финансов. "Это очень-очень дорогой прототип. Для внедрения такой технологии на маршруте Вильнюс-Каунас нужны серьезные государственные инвестиции, потребовалось бы чуть не 1/2 ВВП", - сказал специалист. Он прибавил, что варианты проходят испытания на востоке - в Китае и Японии..

"Города, в которых живут десятки миллионов людей, даже не позволяют себе шутки в вопросе Hyperloop", – заметил Яржемскис. С ним согласен и другой доцент того же университета - Гедиминас Вайчюнас, заметив, что есть разница между разработками в лаборатории и их применении за пределами лаборатории.

Он заметил, что тут есть ряд вопросов. Например, насколько необходима такая скорость на маршруте Вильнюс-Каунас, если потом в самих городах перемещение занимает намного больше времени, города скованы заторами. Еще один вопрос - что делать во время простоя, ведь по маршруту Вильнюс-Каунас-Вильнюс даже сейчас поезда не курсируют каждых 5 минут, как обеспечить обслуживание. Кроме того, есть вопрос безопасности - изменение давления в капсуле.

Вайчюнас считает, что в масштабах Литвы это была бы Пиррова победа, слишком высокая цена небольшого достижения.

Оба собеседника напомнили, с какими проблемами в Литве сталкивается осуществление проекта Rail Baltica – так что уже тут говорить о технологии Hyperloop, если столько лет не можем достроить железнодорожную линию?

Идею Hyperloop предложил Артурас Зуокас. Он сказал, что не отказался от нее, однако для ее осуществления надо собрать силы, а финансировать проект можно было бы в рамках программы "Европейского горизонта", финансирующей проекты новых технологий.

"Поэтому эта идея по сути реальна. Вопрос только: кто мог бы осуществить, какого вида транспортное средство мы могли бы выбрать: Hyperloop или что-то другое в этом роде", – сказал Зуокас.

Но эта идея пришлась по душе не всем. Министр экономики и инноваций Виргиниюс Синкявичюс сказал, что подобный проект для Литвы слишком дорогой.

Яржемскис и Вайчюнас считают, что реальнее всего - это развивать железную дорогу в Литве, обновлять ее.

По словам Яржемскиса, мы не можем говорить о Hyperloop, пока не завершили проект Rail Baltica. "Если мы хотим решить вопрос сообщения между Вильнюсом и Каунасом, то такие технологии существуют – это железная дорога. Это дорогие технологии. Насколько я знаю, планируют европейскую ветку от Каунаса до Вильнюса", – сказал он.

"Сейчас скоростные поезда развивают скорость 200-260 км/ч, я уже не говорю про японские, которые движутся со скоростью 400 км/ч", – сказал Яржемскис.

Вайчюнас сказал, что сейчас поезда между Каунасом и Вильнюсом движутся со скоростью 120 км/ч. Он заметил, что для того, чтобы в Литве появились скоростные поезда, надо сделать ровной железнодорожную линию.

"Вообще-то увеличение скорости - реально. Сейчас "Литовские железные дороги" успешно над этим работают. Но пока речь идет не о 250 км/ч, а о 130-160 км/ч. Это шак вперед", – сказал Вайчюнас.