Такие идеи политики, предприниматели и общественники представили во время дискуссии, состоявшейся в тюремном храме.

"Очень важно, чтобы это пространство было открытым для людей, чтобы люди могли прийти сюда и вспомнить, что здесь было", – сказал министр юстиции Эльвинас Янкявичюс.

"После закрытия этой тюрьмы комплекс не должен долго пустовать, затянутый паутиной", – прибавил он.

Министр пообещал представить выдвинутые идеи премьер-министру Саулюсу Сквернялису.

Министр экономики и инноваций Виргиниюс Синкявичюс сказал, что Лукишкская тюрьма могла бы стать популярным туристическим объектом, здесь мог бы появиться центр стартапов и пятизвездочная гостиница.

"Пятизвездочная гостиница на месте бывшей тюрьмы не была бы чем-то уникальным. Такие гостиницы есть в Турции, Финляндии и других странах", – сказал министр.

По его словам, здания не надо сильно менять, это "поможет открыть уний Вильнюс".

"Я думаю, что здесь нашлось бы место и для самой большой в мире квест-комнаты", – пошутил министр.

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс сказал, что в первую очередь надо добиться разрешения на снос забора вокруг тюрьмы, несмотря на то, что его охраняют как объект культурного наследия.

Он также сказал, что есть идеи гостиницы, пространства для культурной или экономической деятельности.

"Все это рассматривается, но вопрос, как конкретно, где именно, какие есть возможности, (...) это займет немало времени", – сказал мэр.

Тюремный комплекс состоит из шести зданий, в их числе и церковь Св. Николая Чудотворца, все они включены в список культурных ценностей.

Глава Департамента культурного наследия Видмантас Безарас сказал, что еще надо оценить, что можно делать с территорией.

"Мы можем исследовать, потом общество должно определиться, какую часть надо сохранить как эталон, не трогать, а какую можно убрать или изменить", – сказал Безарас.

Последних заключенных из тюрьмы вывезли в конце июня этого года. Всего с начала января из нее перевели 600 человек.