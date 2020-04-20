ИАЭС возобновляет приостановленные работы

"В изменившихся условиях мы будем жить и работать ещё долго, поэтому этот двухнедельный период был максимально использован для слаженного возвращения работников в безопасную рабочую среду", - сказал для пресс-релиза гендиректор ИАЭС Аудрюс Каменас.

Как сообщает компания, на этой неделе она возобновит стратегически важные процессы - загрузку отработавшего ядерного топлива в контейнеры и перевозку в хранилище. На следующей неделе начнётся демонтаж, а ещё на следующей будут возобновлены первичная обработка радиоактивных отходов и остальные процессы.

В начале апреля предприятие приостановило работы, отправив в простой около 1 тысячи человек. Зарплаты им будут выплачиваться из средств Евросоюза, в рамках так называемой Программы закрытия ИАЭС.