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Не действующая с 2010 года Игналинская АЭС (ИАЭС) с понедельника возобновляет работы, которые две недели назад из-за коронавирусного кризиса были приостановлены. Предприятие отмечает, что это не существенно не сказалось на графике работ или на ходе реализации проектов.
ИАЭС возобновляет приостановленные работы
© DELFI / Andrius Ufartas

"В изменившихся условиях мы будем жить и работать ещё долго, поэтому этот двухнедельный период был максимально использован для слаженного возвращения работников в безопасную рабочую среду", - сказал для пресс-релиза гендиректор ИАЭС Аудрюс Каменас.

Как сообщает компания, на этой неделе она возобновит стратегически важные процессы - загрузку отработавшего ядерного топлива в контейнеры и перевозку в хранилище. На следующей неделе начнётся демонтаж, а ещё на следующей будут возобновлены первичная обработка радиоактивных отходов и остальные процессы.

В начале апреля предприятие приостановило работы, отправив в простой около 1 тысячи человек. Зарплаты им будут выплачиваться из средств Евросоюза, в рамках так называемой Программы закрытия ИАЭС.

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