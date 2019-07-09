ИАЭС продлила срок конкурса подряда на строительство могильника отходов

Конкурс должен был завершиться во вторник, однако, по словам главы службы коммуникации ИАЭС Натальи Сурвилы-Глебовой, поставщики задали много вопросов, поэтому срок подачи предложения продлен до 23 августа.
Победитель конкурса к 2023-2024 году должен будет построить и оборудовать два железобетонных модуля, в которых смогут храниться до 70 тыс. кубометров обработанных радиоактивных отходов, упакованных в бетонные контейнеры. Эти отходы будут свозиться до 2038 года, когда ИАЭС будет окончательно демонтирована.
В будущем, если потребуется, будет построен третий модуль, тогда могильник сможет вместить около 100 тыс. кубометров упаковок отходов.
Конкурс по строительству хранилища важен с точки зрения национальной безопасности. Поэтому будущего подрядчика должно будет утвердить правительство. Так попытаются избежать ситуации, когда на конкурсах дорогостоящих проектов закрытия ИАЭС победила германская компания Nukem, позднее перешедшая в управление "Атомстройэкспорта", являющейся дочерней компанией российского "Росатома".
В прошлом году министр энергетики Жигимантас Вайчюнас приглашал для участия в будущем конкурсе японские корпорации Hitachi и Toshiba, а также крупные европейские энергокомпании. Он отмечал, что хочет заинтересовать как можно больше мировых компаний, чтобы конкуренция была выше.
Строительство могильника будет финансироваться за счет средств Евросоюза, выделенных на закрытие ИАЭС.
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