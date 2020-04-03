ИАЭС из-за вируса приостанавливает работы по закрытию, в простой - около 1 тысячи человек

По словам главы ИАЭС Аудрюса Каменаса, с понедельника примерно две недели работы будут вестись в минимальном режиме. За это время намечается принять меры, чтобы работники меньше контактировали между собой, придерживались безопасной дистанции, обеспечить соблюдение повышенных требований гигиены.
"Мы останавливаем свою деятельность по прекращению эксплуатации. Останавливается большая часть деятельности, будет оставлен минимальный режим смен, который обеспечивает безопасное поддержание систем предприятия, работы в этом время проводиться не будут", - сказал А. Каменас BNS.
По его словам, работников, которые не могут работать дистанционно, планируется отправить в простой.
"Дистанционно работает около 540 человек, есть часть, у которых есть нетрудоспособность, и часть, которые не работают из-за ухода за ребёнком. В простой будет отправлено до 1000 работников", - сказал глава ИАЭС.
Как сообщает предприятие, на основных процессах, таких, как утилизация отработавшего ядерного топлива, твёрдых радиоактивных частиц и др., занято много людей старшего возраста.
По словам главы станции, временные изменения не повлияют на график работ и ход проекта : "Наш проект до 2038 года, а мы говорим о двух неделях".
На проект закрытия ИАЭС из бюджета ЕС на период 2014-2020 годов выделено 450,8 млн. евро, в 2007-2013 годах было выделено 837,4 млн. евро.
ИАЭС была остановлена десять лет назад - 31 декабря 2009 года, а работы по её закрытию должны продолжаться до 2038 года. Закрыть станцию Литва обязалась при вступлении в Евросоюз.
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