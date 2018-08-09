Конкурс был объявлен 3 августа, и подача заявок ожидается до 12 сентября, сообщает ИАЭС.
Ранее Министерство энергетики сообщало, что в октябре планирует объявить конкурс на сооружение хранилища радиоактивных отходов низкой и средней радиоактивности (проект B25), которое должно быть построено к 2023 году.
Могильник за 10,5 млн евро спроектировал консорциум во главе с Specialus montažas-NTP, в который также входят Национальное агентство по радиоактивным отходам Andra во Франции и Литовский энергетический институт.
Согласно расчётам Министерства энергетики Литвы, стоимость проекта составит около 100 млн евро и будет финансироваться за счёт средств ЕС.
По мнению представителей власти, будущие конкурсы по строительству хранилища важны с точки зрения национальной безопасности. В январе Сейм принял поправки к закону, позволяющие специальной комиссии проверять сделки с государственными и частными стратегическими компаниями, превышающие 10% годовой доход компании.
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