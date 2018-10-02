Статистическое бюро Норвегии недавно предложило возможность ознакомиться с динамикой роста цен в стране. При помощи специальной таблицы можно сравнить стоимость норвежской валюты, кроны, за разные отрезки времени.

Согласно этим данным, то, что в стране 50 лет назад стоило 100 крон (около 10 евро), в 2018 году стоит 955 крон (чуть меньше 100 евро). Получается, что за 50 лет с 1968 года цены в Норвегии выросли почти в 10 раз.

За последние 10 лет, по сравнению с 2008 годом, цены в Норвегии выросли на 22%, за последний год - на 1,6%.

Один день туриста: гостиница, еда, сувениры

Итак, если вы турист и сегодня прилетели в международный аэропорт Ставангера Sola, вам в первую очередь надо добраться из аэропорта в центр города, где вы поселитесь в гостинице.

Транспортные услуги в Норвегии стоят дорого, поэтому билет на автобус, который доставит вас в центр за 25 минут, стоит 13 €. Есть ещё один вариант - вызвать такси, однако такси в Ставангере очень дорогое и за 14 километров пути из аэропорта в центр вам придётся заплатить около 40 евро.

Что же, будем считать, что вы уже приехали в центр и любуетесь на залив и круизные лайнеры, пришвартовавшиеся в центре города, но вам необходимо зарегистрироваться в гостинице. Сутки в хорошей гостинице в центре стоят около 100 евро, если гостиница расположена, например, в 10 км от центра, то номер там может стоить вполовину дешевле.

Так как наш турист прилетел утром, то ему хорошо было бы позавтракать в гостинице или ещё лучше - в кафе с видом на залив. В Норвегии завтраки, как правило, не очень плотные, поэтому, скорее всего, вам придётся обойтись чашкой кофе и закуской. Кофе в Норвегии стоит около трёх-четырёх евро, а сэндвич, бургер или круассан будет стоить от 5 до 12 €.

Далее вы решаете осмотреть город и хотите прокатиться на красивом корабле с возможностью рассмотреть, например, один из самых красивейших фьордов Ставангера - Люси-фьорд и его окрестности. Двухчасовое путешествие вам обойдётся примерно в 50 €.

Далее турист решает перекусить. Обед в местном ресторане может стоить по-разному. Например, суп дня в кафе в центре города может стоить около девяти евро, пицца тут стоит около 12 €. А в отличном ресторане у залива только за рыбный суп или сельдь с картофелем вы заплатите 18-20 евро.

После обеда вы заглядывайте в магазин сувенирных товаров и хотите приобрести там что-то для своих близких, родных или для себя. Например, иллюстрированная книга о Норвегии или Ставангере обойдется вам примерно в 10-15€, в таких магазинчиках нередко бывают и скидки, поэтому магниты, например, можно купить за 2-3 евро, а различную кухонную утварь — за 5-10 евро. Однако визитная карточка

Норвегии - шерстяные свитера - стоят очень дорого, цены начинаются от 80-100€.

Ближе к вечеру вы решили хорошо поужинать в одном из многочисленных местных ресторанов и попробовать местные региональные блюда, например, блюда из трески или лосося вам обойдутся примерно в 30-40€, если же вы желаете подкрепить свой ужин бокалом местного пива, то оно обойдётся в 6-8 евро, десерт стоит около 12 евро.

Если под занавес своего дня в Ставангере турист решает провести время культурно, то билет на концерт местных исполнителей стоит около 25-35€. Если же вы решили посетить премьеру, например, спектакля "Ромео и Джульетта" в театре "Ругаланн", то самый дешёвый билет тут стоит 35€.

Местный житель: счета, парковка, штрафы

Теперь оценим во сколько вам обойдётся один день жизни в Ставангере, если вы - местный житель. К примеру, вы проснулись и в это осеннее утро решили проверить почту, на которую как раз пришло несколько счетов, которые надо оплатить. Например, за электричество, вывоз мусора и другие коммунальные услуги, включая плату за телевизор.

Итак, если вы живёте в собственном доме в Ставангере, а большинство жителей тут живут именно в собственных домах, то за электричество в летний месяц вам придется заплатить около 150€, если это зима, то цена за электричество может вырасти до 300€. Интернет стоит около 50 евро в месяц, за воду, вывоз мусора и другие работы коммунальных служб платят раз в полгода и цена за этот период времени составляет около 400€.

Однако самым смешным в Норвегии является налог на телевизор: каждый человек, в доме которого есть телевизор, даже если он не подключён к телевизионным каналам, обязан платить налог. Плата за полгода опять же достигает приличной суммы в 300 евро.

Итак, если после оплаты счетов, вы смогли оправиться, то идете на работу, однако перед работой вы решаете заправить автомобиль. Бензин или дизельное топливо в Ставангере стоит не очень дорого, литр дизельного топлива обходится в 1,4 евро, бензина — 1,6 евро.

Перед работой вы также решаете отвезти своего ребёнка в детский сад или школу и судорожно ищете парковку рядом со школой, однако практически все места заняты, вам кое-как удается прижаться к ряду машин рядом с перекрёстком. И если в этот день вам не повезло и мимо проезжала дорожная полиция, то вернувшись из школы, на лобовом стекле машины вы можете обнаружить извещение о штрафе, так как вы припарковались в неположенном месте, то есть на расстоянии, меньшем, чем 5 м от перекрёстка. Штраф за такое правонарушение достигает 90€.

Если после всех этих передряг вы дотянули до обеда, то имейте в виду, что в Норвегии нет традиции плотно обедать. Как правило, в Норвегии в обед лишь перекусывают сэндвичами, принесённым из дома, варёным яйцом или блинчиками, а чаще всего просто забегают в ближайшее кафе и покупают хот-дог за 4-5 евро.

После работы местные жители, как правило, спешат забрать детей из школы и едут ужинать домой. Но, например, если день красивый, солнечный, то норвежцы стараются использовать его по максимуму и проводят вечер на открытом воздухе, на природе. Благо, окрестности Ставангера к этому располагают - здесь есть несколько красивых песчаных пляжей, ботанические парки и различные места для пикника на берегу Северного моря. Как правило, они не оборудованы какими-то кафе, где можно было бы посидеть, и люди традиционно берут какие-то продукты для перекуса с собой.

Однако это не значит что вам такой отдых обойдётся бесплатно, вполне возможно, что дорога до красивого залива или маяка платная, хоть и стоит всего 3-4 евро. Кроме того, может быть, что и парковка тут также платная и тоже может стоить немного - около 3-4 евро, но в итоге набирается.

Кстати, надо добавить, что в Норвегии люди передвигаются не только на машине, но и на катерах и т.д. И так как береговая линия Ставангера сильно изрезана ледником и его окружает множество островов, то люди традиционно пользуются водным транспортом. Интересно, что припарковать лодку в центре Ставангера гораздо дешевле чем, автомобиль.

Например, сутки парковки водного средства стоят примерно 25€, а если вам нужно электричество, то цена возрастет до 35€. Однако если вы решите припарковать свой автомобиль в центре, то 1 час парковки тут стоит около двух-трёх евро, поэтому, конечно, сумма за сутки намного выше той, что предусмотрена для катера, яхты или лодки.

Если же вечером местный житель желает пойти с друзьями выпить пива и посмотреть футбол, то за руль сесть он уже не сможет. Если он решает вернуться на общественном транспорте, то билет ему обойдется в 3,5 евро, а вот за такси он рискует выложить сумму, равную стоимости ужина в ресторане. Проезд на такси на расстояние в 5 км будет стоить около 25 евро, 10 км — около 35 евро.

Так что решайте сами, хотите вы быть туристом в Ставангере или местным жителем, однако имейте в виду, что средняя зарплата в Норвегии до вычета налогов составляет 4000 евро.